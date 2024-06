Gemellaggio con Little Rock, delegazione ennese negli Usa

Gemellaggio tra Enna e Little Rock, la città americana dello stato dell’Arkansas, famoso perché Bill Clinton ne è stato il Governatore. Contestualmente, sarà firmato un accordo tra il Comune di Enna, l’Università dell’Arkansas e l’Università Kore.

La delegazione ennese

In rappresentanza di Enna, ci sono Giuseppe La Porta, assessore alla Cultura, Giancarlo Vasco, assessore all’Agricoltura e 2 due rappresentanti del Consorzio Together, Paolo Totò Bellone e Mariapaola La Caria.

Le origini del gemellaggio

Il gemellaggio ha visto i primi passi lo scorso ottobre quando una delegazione di Little Rock guidata da Margie Raimondo, presidente dell’associazione Città gemelle della città si recò ad Enna per visitare il territorio e scoprire le esperienze agroalimentari e turistiche.

Gli obiettivi

Lo scopo della visita e del gemellaggio è creare relazioni culturali ed economiche per promuovere reciprocamente i territori e valorizzare l’indotto turistico ed economico. Il Consorzio Togethere presenterà in CCIAA di Little Rock il progetto KORE SICILIAE allo scopo di valorizzare la filiera turistica integrata e le imprese che stanno lavorando insieme per migliorare lo sviluppo economico del territorio.