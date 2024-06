Torneo del Golfo, sugli scudi l’under 13 della Mattroina (FOTO)

Con la partecipazione al secondo “Torneo del Golfo”, a Terrasini (PA), si è conclusa la stagione sportiva delle formazioni under 15 dell’ASD Città di Troina e under 13 dell’ASD MATTroina Handball-Settore Calcio, che in questa ultima uscita hanno avuto la possibilità di confrontarsi con diverse realtà siciliane di livello.

L’Under 13

Sugli scudi soprattutto la formazione under 13 dell’ASD MATTroina Handball-Settore Calcio, guidata dal trio tecnico Allegra-Signore-L’Episcopo, che ha concluso il proprio girone al primo posto in classifica e il torneo sul gradino più basso del podio. Hanno ben figurato anche i ragazzi della formazione under 15 dell’ASD Città di Troina, guidati dal duo tecnico Elia-Santoro, che però, nonostante la terza posizione in classifica nel proprio girone, non sono riusciti a qualificarsi alle semifinali. Per i giovani rossoblù un bottino complessivo di 2 vittorie, 3 sconfitte e tanto divertimento.

I dirigenti

Al termine di questa ultima uscita stagionale, i responsabili rossoblù, Giuseppe Amata e Salvatore

Compagnone, hanno espresso soddisfazione e ci hanno tenuto a ringraziare tutto lo staff, i calciatori ed i genitori che hanno accompagnato i ragazzi in quest’esperienza: “Abbiamo condiviso un percorso intenso, ricco di valori, emozioni e soddisfazioni. Ci siamo confrontati con diverse realtà del panorama calcistico siciliano e siamo cresciuti tantissimo, crediamo che la strada intrapresa sia quella giusta. Ci teniamo – proseguono i responsabili rossoblù – a ringraziare in primis tutti i genitori che, con passione, voglia, sacrificio, spirito di condivisione e collaborazione, hanno partecipato attivamente e fattivamente alla riuscita di tutte le attività proposte. Ringraziamo, inoltre, tutto lo staff tecnico per il lavoro svolto con competenza, abnegazione, precisione e tanta passione. Infine, un ringraziamento speciale va ai ragazzi, la vera essenza di tutto, ognuno con le proprie individualità è riuscito a fare diventare questa esperienza unica”.