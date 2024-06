Ordine dei Fisioterapisti, intesa per missione in Liberia

L’Ordine dei Fisioterapisti di Enna, Caltanissetta ed Agrigento ha gettato la basi per una missione umanitaria in Liberia legata alla riabilitazione. E’ quanto è emerso al termine dell’incontro, avvenuto nella sede nissena, tra i rappresentati dell’Ordine, il presidente Domenico Contino, il tesoriere Raffaele Patti ed il delegato Michele Pellitteri e l’ambasciatore at Large dello Stato africano della Liberia Riccardo Milici.

Il progetto umanitario

“L’Ordine dei Fisioterapisti di Caltanissetta, Agrigento ed Enna si farà carico di costruire un progetto umanitario, cercando la collaborazione di altre istituzioni e di altri soggetti interessati nel mondo del volontariato e selezionando le figure professionali sanitarie competenti e capaci di gestire le situazioni più difficili” si legge nella nota dell’Ordine dei Fisioterapisti.

Il riconoscimento

L’ambasciatore ha conferito all’Ordine di un attestato di riconoscimento “per le straordinarie capacità manageriali e professionali che hanno contraddistinto l’operato dei propri componenti” si legge nella motivazione.