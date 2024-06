Elezioni, Forza Italia primo partito a Enna, poi Pd e FdI

E’ Forza Italia il partito più votato ad Enna al termine delle elezioni europee. Un risultato in linea con il trend regionale in cui il partito del presidente della Regione è primo ma ad Enna la media è superiore: se, infatti, in tutta l’isola Forza Italia–Noi Moderati si è attestata al 23,70% ad Enna il risultato è stato del 25,35% (12.956 preferenze). In merito ai dati sull’affluenza, nella provincia di Enna, è stata del 49,69%.

L’alleanza centrista

Forza Italia poteva contare sull’alleanza con Noi Moderati di Saverio Romano, inoltre aveva in “pancia” il Mpa, che sosteneva Caterina Chinnici, la Dc di Cuffaro, che puntava su Massimo Dell’Utri.

Pd secondo, Fdi al terzo posto

Al secondo posto c’è il Partito democratico, che su scala regionale è al quarto posto: i dem, ad Enna, hanno incassato 11295 preferenze, pari al 22,10%, contro il 14,36% in tutta la Sicilia.

Al terzo posto è arrivata Fratelli d’Italia, che è seconda forza in Sicilia: i meloniani, nella provincia di Enna, hanno ottenuto 9930 preferenze pari al 19,43% mentre nell’isola si è attestata al 20,17%

Al quarto posto c’è il M5S, terza forza in Sicilia: ad Enna hanno ricevuto 7245 pari al 14,17%

Gli altri partiti

A seguire ci sono la Lega al 6,94%, Libertà di Cateno De Luca al 4,78%, Alleanza Verdi e sinistra al 3,36%, Stati Uniti d’Europa all’1,58%, Pace Terra Dignità 1,22, Azione 0,82%, Alternativa popolare 0,26%