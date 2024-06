Incidente sulla A19, carreggiata chiusa verso Enna

Un incidente stradale si è verificato in mattinata sull’autostrada A19, nel tratto di Belpasso, in direzione di Enna. Secondo quanto emersa in una prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale, che hanno avviato le indagini, c’è stato uno scontro tra un furgone e due mezzi pesanti, uno dei quali si è ribaltato.

Feriti in ospedale

Ci sono dei feriti che sono stati trasportati in ospedale dal 118, sul posto, oltre alla Polstrada, c’è il personale dell’Anas. E’ stato provvisoriamente chiusa la careggiata in direzione di Enna, per cui si registrano dei forti rallentamenti.

Carraggiata chiusa

Del resto, dopo aver pensato ai feriti, bisognerà effettuare i rilievi per determinare le responsabilità in questo ennesimo incidente e poi occorrerà rendere sicura la carreggiata, considerato che sull’asfalto vi sono pezzi dei veicoli coinvolti nell’impatto.

.