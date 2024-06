Elezioni, il peso di Lombardo e Venezia ad Enna

Il candidato più votato a Enna è stato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha ottenuto 5.918 preferenze. Subito dietro con 5.212 voti c’è l’eurodeputata uscente Caterina Chinnici, inserita nella lista di Forza Italia-Noi Moderati e sostenuta dal Mpa di Raffaele Lombardo, che ha staccato di circa mille voti l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, il quale, in Sicilia, ha sbancato, incassando oltre 120 mila preferenze, imponendosi, nella corsa interna sull’altro assessore, Marco Falcone, con 97229 preferenze mentre la Chinnici è arrivata terza con 89968 voti.

Il peso del Mpa ad Enna

Il successo parziale su Enna certifica il peso del Mpa di Raffaele Lombardo nella provincia ed a cascata premia il gruppo dirigente autonomista, trainato dall’ex vicesindaco, Francesco Colianni, che, di recente, si è reso protagonista di uno strappo con l’amministrazione del sindaco di Enna, Maurizio Dipietro.

C’era molta curiosità, in ottica ennese, sul risultato di Massimo Dell’Utri, anche lui nella lista FI-Noi Moderati, sostenuto dalla Dci di Totò Cuffaro, quasi doppiato dalla Chinnici, avendo incassato 2.755 preferenze. La popolarità di Dell’Utri non è, però, paragonabile a quella di Chinnici, che, nel 2022, è stata anche candidata alla presidenza della Regione siciliana ma in quel caso nel campo del Centrosinistra.

Venezia vince il confronto interno nel Pd

Nel Partito democratico, il parlamentare regionale Fabio Venezia si era schierato apertamente per Giuseppe Lupo, ex parlamentare Ars, attuale consigliere comunale di Palermo, recentemente assolto dal Tribunale di Palermo in un processo che lo vedeva imputato per corruzione.

Lupo con più preferenze di Schlein

Lupo ha incassato 4.915 preferenze, addirittura più della segretaria nazionale Elly Schlein che ha ricevuto 3.985 voti. Il candidato alle Europee più vicino alla deputata nazionale, Stefania Marino, era il senatore siracusano, Antonio Nicita, che ha ottenuto 2.597 preferenze. Nicita aveva chiuso a Enna la campagna elettorale, salendo sul palco con Marino ed altri pezzi importanti del Pd ennese, come Giuseppe Seminara, segretario del Pd di Enna ed i consiglieri comunali Marco Greco e Salvatore Cappa.

Fratelli d’Italia Enna su Razza

Fratelli d’Italia Enna, a parte Giorgia Meloni, puntava sull’ex assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, marito dell’assessore regionale al Territorio ed Ambiente, Elena Pagana, originaria di Troina. Ha avuto 3.593 preferenze mentre in Sicilia, ha ricevuto 61336 voti, piazzandosi al terzo posto dietro al presidente del Consiglio ed a Giuseppe Milazzo che, ad Enna, ha avuto 2.507 voti. Nella classifica ennese, davanti a Razza, ci sono Meloni, i tre di Forza Italia, Lupo e Schlein.