I lavori al Castello, Soprintendenza, “ci sono differenze con il progetto”

La realizzazione del muro in cemento armato, nell’area del Castello di Lombardia, non è di certo passata inosservata al Soprintendente di Enna Angelo Di Franco, che ViviEnna ha intervistato per conoscere il suo parere su questi lavori al centro di tante polemiche.

Senta, cosa pensa di questo muro in cemento armato?

Noi ci siamo espressi, sul muro ci sarà un intervento successivo. Noi, comunque, abbiamo manifestato delle perplessità.

Il progetto ha avuto il via libera della Soprintendenza…

Il progetto è certamente passato di qui e senza il parere della Soprintendenza non era possibile procedere con i lavori. L’ente, va detto, esegue dei controlli preventivi e successivi.

Ma tra il progetto e i lavori qualcosa è cambiato?

Abbiamo registrato qualche piccola differenza, diciamo così. Ed abbiamo manifestato perplessità al Comune di Enna.