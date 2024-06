L’Enna si tiene stretto Alessandro, firmato contratto

Altro giovane esterno che vestirà ancora il gialloverde nella prossima stagione. Francesco Alessandro, classe 2005, sarà alla terza stagione con l’Enna.

“Qui per continuare mio percorso”

“In questo modo potrò dare continuità al mio percorso qui – ha detto il calciatore di San Cono – e ringrazio la società per la fiducia riposta nei miei confronti. Rimanere a Enna sarà un enorme piacere dopo aver già vissuto due anni intensi, durante i quali sono cresciuto molto grazie ai consigli dei più grandi fra cui Zappalà, Tosto, Cocimano e Urso”.

” Grazie ai loro insegnamenti il mio percorso di crescita – ha detto Alessandro – è stato importante sinora e gli stimoli nel proseguire saranno altrettanto fondamentali. Ma la cosa importante sarà dimostrare il proprio valore, rimanendo sempre umili e lavorando sodo, giorno dopo giorno per la conquista del nostro obiettivo in un campionato più impegnativo ma per questo altrettanto bello come la Serie D”.