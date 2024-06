Lavori al Gaeta, non c’è accordo tra Enna e Comune

Fumata nera per i lavori di adeguamento dello stadio Gaeta al termine dell’incontro tenutosi in Prefettura a cui hanno preso parte gli esponenti dell’amministrazione comunale e la dirigenza dell’Enna. Gli interventi sono necessari e riguardano il settore riservato alla tifoseria ospite che, stando alle norme sulla sicurezza, deve essere ben separata rispetto alla tribuna del Gaeta.

La soluzione del Comune

“Il Comune – questa la nota della società gialloverde – ha presentato una ipotesi d’intervento che riguarda la tribuna scoperta destinata agli ospiti, prevedendone una riduzione da 450 a 200 posti a causa della realizzazione di una rete divisoria per separare la tribuna a metà con una rete alta 5 metri per distanziare i tifosi ospiti da quelli locali della tribuna coperta. La soluzione prospettata dal Comune prevede, inoltre, la realizzazione di una rete divisoria con blocchi in cemento, nella piazza antistante l’ingresso del “Gaeta”, per evitare un eventuale contatto fra le tifoserie. Questa rete divisoria, secondo gli uffici comunali, dovrebbe andare dal confine dello stadio fino alla parte estrema della strada: sarebbe una divisione fissa, che di fatto, separerebbe la piazza in due tronconi.

La proposta dell’Enna calcio

Noi però – aggiunge la società gialloverde – abbiamo manifestato grandi perplessità per la soluzione prospettata dal Comune perché riduce il numero dei posti a sedere ed è fortemente onerosa per la società in quanto il Questore ha anticipato la richiesta di misure di prevenzione che sono altresì particolarmente dispendiose. Per tali ragioni, abbiamo fatto presente una soluzione alternativa, che riprende quella originaria già condivisa con il Questore e il Comandante dei Vigili del Fuoco, ovvero la sistemazione dei tifosi ospiti nella curva – settore gradinata – e debitamente separata, con la realizzazione di una uscita di sicurezza. Sin da subito sembrava la soluzione più idonea per tenere a debita distanza le tifoserie e auspichiamo che si opti per questa ipotesi. Ci siamo ovviamente riaggiornati al più presto per individuare la soluzione migliore”.

I presenti all’incontro

All’incontro c’erano il prefetto Maria Carolina Ippolito, il Questore, Salvatore Fazzino, l’ingegnere Pietro Scibona dei Vigili del fuoco, il sindaco Maurizio Di Pietro, con l’ingegnere Capo del Comune, Giovanna Villari insieme con l’ingegnere Noemi Scarlata e il funzionario Sergio Maffeo. Per l’Enna Calcio erano presenti il presidente Luigi Stompo, l’Amministratore Delegato, Fabio Montesano e l’ingegnere che sta seguendo l’iter per i lavori del “Gaeta” per la società gialloverde, Paolo Vicari.