Lavori al Gaeta, l’Enna pressa il Comune sui tempi

Questa mattina fra l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco di Enna Maurizio Dipietro e dall’Assessore allo Sport Rosalinda Campanile, il segretario comunale, i tecnici comunali e la società, rappresentata dal presidente Luigi Stompo e dall’AD Fabio Montesano si è svolto, presso il Palazzo di Città, un incontro in merito allo stato di attuazione della convezione ed alle problematiche inerenti i lavori necessari per l’utilizzo dell’impianto per lo svolgimento delle gare di Serie D a partire dalla fine del prossimo mese di Agosto.

Comune si farà carico dei lavori

Le parti hanno convenuto che il Comune si farà carico dell’esecuzione dei lavori necessari per l’adeguamento dell’impianto secondo le prescrizioni previste con le modalità e nei tempi compatibili con la normativa in materia di contratti pubblici attualmente in vigore.

Lo stato dei conti

Allo stesso tempo, gli uffici comunali provvederanno a verificare la documentazione contabile presentata dalla società al fine di definire eventuali posizioni debitorie o creditorie ancora pendenti, relativamente alla pregressa compensazione tra lavori eseguiti dalla società e importo complessivo delle utenze come da relative fatture quietanzate.

I tempi chiesti dall’Enna

Per l’occasione, la società gialloverde ha chiesto di conoscere dall’Amministrazione comunale, entro il 10 giugno, la data plausibile di conclusione dei lavori assunti dall’amministrazione stessa, tenuto conto che il fiduciario della Federazione italiana gioco calcio ha chiesto delle tempistiche stringenti e incombe l’inizio del campionato, tanto atteso dai sostenitori gialloverdi.

Il nodo dei lavori

Il sindaco ha ritenuto che tali richieste possano essere accolte evidenziando che le tempistiche avrebbero potuto essere più celeri qualora la società avesse assunto a proprio carico l’esecuzione dei lavori strutturali necessari, fattispecie che la società ha dichiarato di non essere nelle condizioni di poter fare in quanto impegnata nella programmazione della stagione sportiva che si presenta impegnativa e molto competitiva.

Il sindaco ha concluso affermando che comunque si troveranno delle soluzioni tecniche rapide seppur nel rispetto imprescindibile della normativa in materia di contratti pubblici.