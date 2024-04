Manovra, Campanile, “100 mila euro per navette per gli studenti”

“Nella manovra finanziaria è stata vincolata una somma di euro 100.000 da destinare al potenziamento della navetta a servizio degli studenti universitari”.

Lo afferma l’assessore al Bilancio di Enna, Rosalinda Campanile, nel commentare il Rendiconto del 2023 approvato ieri nel corso della seduta del Consiglio comunale. La somma di 100 mila euro rappresenta un emendamento allo stesso Rendiconto che ha avuto il via libera da parte di tutti i consiglieri presenti. “Si è scritta una pagina di buona politica in favore della città” ha commentato l’assessore al Bilancio.

Legare Enna alta ed Enna bassa

Un investimento, quello dei 100 mila euro, destinato a legare Enna alta con Enna bassa. “Ciò in vista del trasferimento – spiega l’assessore Campanile – di almeno una facoltà universitaria nella parte alta della città. È corretto dare atto pubblicamente alle opposizioni, pur in un momento di forte contrapposizione politica, di avere tenuto un comportamento responsabile e collaborativo che ha consentito l’approvazione nei termini di lègge dell’importante documento finanziario”.

I numeri

L’assessore al Bilancio ha anche fornito i numeri legati all’attività dell’amministrazione comunale. “I numeri sono straordinariamente importanti, soprattutto, se raffrontati – spiega l’assessore Campanile – con epoche anti Dipietro. Si chiude il 2023 con un saldo di cassa di circa 25 milioni di euro e con un totale di investimenti realizzati di circa 13 milioni di euro. Numeri significativi che per una città come Enna si traducono in una apprezzabile ricaduta economica sul tessuto sociale imprenditoriale e su tutto il circuito produttivo”.

“Un ringraziamento va ai consiglieri di maggioranza naturalmente ma, soprattutto, agli uffici per il lavoro svolto e al dirigente del settore economico finanziario che ha consentito all’ente e di conseguenza alla città, di fare un evidente salto di qualità” ha concluso l’assessore al Bilancio