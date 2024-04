Rifiuti, sì all’affidamento, sindaco “manterremmo tariffe basse”

E’ stato votato ieri del Consiglio comunale di Enna l’affidamento del servizio dei rifiuti alla società partecipata Eco Enna Servizi per un periodo di 15 anni al costo di 100 milioni di euro.

Lo scontro e l’accordo

Un percorso non semplice per via degli scontri politici tra le forze a sostegno dell’amministrazione e l’opposizione sul cambio dello Statuto e sulla modifica di una norma che di fatto toglieva il potere di controllo sulla società al Consiglio. Nella seduta di ieri, è stato votato all’unanimità il punto all’ordine del giorno per riconsegnare all’aula le sue prerogative ispettive e così, con questo accordo, si è proceduto al voto dell’affidamento del servizio, passato a maggioranza.

Sindaco, “tariffa più bassa in Sicilia”

Soddisfatto, naturalmente, il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro. “Questa importante decisione consentirà, dunque, a Eco Enna Servizi di lavorare – dice Dipietro – in un contesto di stabilità e di continuità, elementi fondamentali per garantire un servizio sempre più efficiente a fronte di una tariffa che è, e continuerà ad essere, al di sotto della media nazionale e la più bassa tra i capoluoghi di provincia della Sicilia”.

Percorso iniziato 7 anni fa

Il sindaco ricostruisce la storia del servizio della nettezza urbana, iniziato dopo il crack dell’Ato rifiuti. “Sono estremamente soddisfatto – aggiunge Dipietro – per il positivo esito di questa vicenda a cui il civico consesso è giunto, nonostante qualche difficoltà di percorso. Considero questo risultato la felice chiusura di un percorso iniziato sette anni fa, allorquando determinammo la definitiva conclusione della catastrofica esperienza dell’Ato rifiuti e l’avvio di una nuova stagione che oggi, alla prova dei fatti, trova la sua consacrazione da parte dell’amministrazione prima e della maggioranza del consiglio comunale poi”.