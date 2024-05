Mobilità sostenibile in Italia, la vincitrice è una troinese

E’ Chiara Palmigiano, 18 anni, di Troina, la vincitrice del concorso nazionale, organizzato dalla Fondazione Unipolis, la fondazione d’impresa del gruppo Unipol, chiamato Mob, legato alla mobilità sostenibile a cui hanno partecipato 3 mila giovani provenienti da tutta Italia.

Stop alle auto, sì a bici e mezzi elettrici

Il piano di mobilità della 18enne troinese prevede un futuro in cui il traffico delle auto scorre nel

sottosuolo mentre nel “mondo di sopra” i protagonisti sono biciclette, monopattini, mezzi elettrici,

treni a levitazione magnetica o a idrogeno. “Una vera e propria rivoluzione che per lei potrà avvenire

tramite condivisione, disponibilità, socialità e ottimismo” spiegano gli organizzatori.

La commissione

La vincitrice è stata selezionata dalla Commissione di valutazione, composta da esperti di Fondazione

Unipolis e partner del progetto, tra cui Sport e Salute S.p.A., Consiglio Nazionale dei Giovani,

Legambiente, Cittadinanzattiva, The Good Lobby e Storyfactory.

Piano da sottoporre alle istituzioni

La sua idea è stata raccolta in un documento che verrà consegnato al Consiglio Nazionale dei Giovani, l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile.

Le idee per il futuro

“Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere le idee innovative sulla mobilità che in questi mesi, a

partire dal camp dello scorso settembre, i ragazzi hanno sviluppato. Un momento di ascolto

importante per una generazione che ha bisogno di avere spazio e visibilità per supportare un

percorso di trasformazione del nostro modello di sviluppo”, afferma Marisa Parmigiani, direttrice

di Fondazione Unipolis.