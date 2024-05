Sopralluogo al Gaeta, bisogna fare presto coi lavori

E’ stato eseguito stamane al Gaeta di Enna il sopralluogo di Giuseppe Bonsangue, fiduciario regionale della Lega nazionale dilettanti per l’omologazione dell’impianto in vista del campionato di serie D. Sono previsti dei lavori di adeguamento, in particolare nel settore ospiti e negli spogliatoi.

La società, “sono state fornite le prescrizioni”

“Abbiamo ricevuto le indicazioni sul cronoprogramma dei lavori di adeguamento del Gaeta in vista della D – hanno sottolineato il presidente Luigi Stompo e l’AD Fabio Montesano – e il dott Bonsangue ci ha fornito tutte le prescrizioni su cosa occorra fare, alla presenza dell’assessore comunale allo Sport, Rosalinda Campanile, il responsabile tecnico comunale dell’impiantistica sportiva, Sergio Maffeo e dei funzionari della Digos”.

Non bisogna perdere tempo

“Abbiamo riscontrato – spiegano i vertici dell’Enna – l’urgenza sul fatto che occorra tempestività sui lavori da eseguire atteso che le prime partite ufficiali della nuova stagione si svolgeranno dopo Ferragosto. Le misure richieste sono d’altro canto finalizzate ad aumentare anche e soprattutto per la sicurezza dell’impianto”.