EVOCAZIONI EVACUAZIONI – mostra del Calzolaio Matto

Venerdì 14 giugno dalle 19:30 alle 23 il Garage Arts Platform presenta la nuova mostra personale “Evocazioni Evacuazioni” del Calzolaio Matto (alias artistico di Antonio Campagna) che avvolgerà l’intero spazio del garage con numerosi dipinti e installazioni, comprese diverse opere inedite e realizzate appositamente per la mostra. Il Calzolaio Matto (Nissoria, 1973) affronta e colpisce il pubblico con il proprio mondo espressivo da autodidatta, lontano da formalismi accademici: un turbine di colori, volti, pose, metamorfosi e deformazioni.Tante evocazioni nate da esperienze e visioni personali dell’artista, ma capaci di raccontare uno scorcio della nostra società e delle individualità che la popolano tra contraddizioni, slanci vitalistici, voglia di comunità, tendenze egoistiche e autodistruttive.



La pittura di Antonio Campagna nasce dal connubio tra gioco e necessità. Si forma da autodidatta nella totale assenza di rigore compositivo o virtuosismi tecnici, ma con la volontà di esprimere in modo immediato il proprio sentire. L’uso di un tavolozza cromatica vivace, contrasti accesi e figure deformate, rievoca un’atmosfera espressionista tesa, oggi come allora, a denunciare una condizione sociale alterata, disumanizzata e priva di armonia.

L’inaugurazione della mostra sarà affiancata da un accompagnamento sonoro a cura di Angelo Manna, da bevande rinfrescanti e piccole degustazioni. La mostra si tiene in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa. L’ingresso è libero con tessera garage 23-24. La mostra sarà visitabile fino al 28 luglio su appuntamento (garage.enna@gmail.com) e durante le altre aperture dell’associazione.





Luogo: Garage Arts Platform, Via Leonardo da Vinci , 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Data Inizio: 14/06/2024

Data Fine: 28/07/2024

Ora: 19:30

Artista: Il Calzolaio Matto

Prezzo: 0.00