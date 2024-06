Ex pretura di Leonforte, consegnati i lavori

Il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, ha consegnato i lavori all’impresa che dovrà provvedere all’adeguamento dell’ex Pretura per ospitare il commissariato di polizia.

Il cronoprogramma

Come da programma, l’azienda aggiudicataria avrà 180 giorni da oggi per completare gli interventi e poi si potranno iniziare le procedure per il trasloco dei poliziotti, la cui sede, in via Borzì, non è soddisfacente.

Il sindaco

“Si comincia a realizzare il nostro programma, con azioni mirate, concrete per dotare la nostra collettività di una struttura adeguata e funzionale ad accogliere ulteriore personale che potrà lavorare per la sicurezza della nostra cittadinanza” dice il sindaco.