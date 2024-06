Lavoro, 6 borse di studio a studenti di ingegneria

Intercettare i talenti, premiarli, coinvolgerli attivamente nella transizione energetica e promuovere la formazione. È il motore dell’iniziativa di Renantis Sicilia srl, in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria dell’Università degli studi di Palermo, che ha istituito 6 borse di studio da 1.660 euro ciascuna per tesi di laurea triennale sul mondo dell’energia e, in particolare, delle energie rinnovabili.

Chi sono i beneficiari

Il bando è riservato ai residenti nell’isola, nell’ottica di sostenere le comunità locali che vivono in prossimità degli impianti dell’azienda, operativi, in costruzione o in sviluppo. Le borse di studio contribuiranno, tra l’altro, a coprire le spese per l’iscrizione alla laurea magistrale o a master, per la partecipazione a corsi di lingua, per soggiorni presso Università estere o per l’acquisto di materiale didattico.

“Incentivo alla formazione”

“Non è solo un riconoscimento al merito – puntualizza Carlo Gargano, Responsabile Sviluppo Area Sicilia di Renantis di Renantis – queste borse di studio rappresentano anche un incentivo nei confronti di chi

decide di affrontare o perfezionare la propria formazione, magari con la prospettiva di restare. Da anni siamo attivi in Sicilia e vorremmo contribuire alla crescita personale e professionale dei giovani, incoraggiandoli a cogliere le innumerevoli opportunità che il mercato delle rinnovabili ha aperto nell’Isola”.