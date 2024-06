Enna, il quinto riconfermato è Santonocito

Il quinto riconfermato in casa Enna è ancora un Under. Perchè i fuoriquota in Serie D rivestono maggiore importanza ma anche per il valore di un calciatore come Simone Santonocito. Classe 2004, l’esterno difensivo etneo inizierà la sua terza stagione in gialloverde, intervallate dalla parentesi alla Primavera del Palermo.

Le parole del giocatore

”Ringrazio la società per aver creduto ancora in me, così come il direttore sportivo Restuccia. Non posso che essere contento perché il mio percorso di crescita prosegue in una piazza che mi ha fatto subito sentire a casa. Mi trovo molto bene qui e adesso in Serie D speriamo di ritagliarci delle belle soddisfazioni, con una società seria e con la speranza di poter far gioire ancora i tifosi”.