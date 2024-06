Enna, arriva Burrafato, sarà il vice di Pagana

Francesco Burrafato affiancherà Peppe Pagana nel nuovo staff tecnico dell’Enna. Il 23enne tecnico di Nicosia ripeterà così l’esperienza della passata stagione al Rotonda, per volontà dello stesso Pagana che ha riconosciuto così la bontà (e la grande volontà oltre che abnegazione) di Burrafato nel voler continuare il personale percorso di crescita. Così come la scorsa stagione, il classe 2002 ricoprirà il ruolo di Match analyist e vice allenatore.

“Non vedo l’ora di iniziare”

“E non vedo l’ora di iniziare, o meglio, proseguire il lavoro con mister Pagana a cui sarò sempre grato per questa ennesima opportunità – ha detto -. Iniziai con lui a Paternò prima soltanto nel ruolo di match analyist: arrivavo dall’esperienza con la scuola calcio a Nicosia e l’anno di Promozione da vice di Fabio Picone. Poi Paternò e l’esperienza a Rotonda e adesso Enna. Dire di essere entusiasti, forse, è riduttivo ma è così perché lavorare vicino casa nella realtà più prestigiosa della provincia e non soltanto, rappresenterà una emozione grande; poi affiancare mister Pagana sarà ancora più bello perché mi ha dato tanto e spero possa darmi ancora tanto: ho grandi motivazioni nonostante la giovane età e credo si potranno fare grandi cose nella prossima stagione”.