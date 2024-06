Parco archeologico, Pd “direttore è agronomo, accade solo in Sicilia”

“Un agronomo nominato direttore del Parco archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale! Certe cose possono succedere solo in Sicilia”.

La scelta sull’agronomo Nicotra

E’ il commento del parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia in merito alla nomina di Carmelo Nicotra, 64 anni, originario di Caltagirone, avvenuta per mano dell’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato. Il neo direttore si è laureato nel 1986 all’Università di Catania, in Scienze Agrarie, conseguendo anche quella in Scienze Agrarie Tropicali e Subtropicali a Ragusa nel 2002. Dal 1987 è abilitato alla professione di agronomo.

Venezia, “avevamo chiesto un profilo tecnico”

“A distanza di quattro mesi – ha detto il deputato regionale del Pd – dal pensionamento del vecchio direttore avevamo chiesto, attraverso un’interrogazione parlamentare, di procedere urgentemente alla nomina del nuovo scegliendo un profilo idoneo all’importanza e al prestigio del Parco che è anche un sito UNESCO. Prendiamo atto che per l’ennesima volta a prevalere sono state logiche di lottizzazione politica e non scelte di ampio respiro e di competenza. L’ennesima mortificazione per la Sicilia e per il suo straordinario patrimonio culturale”