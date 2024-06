Manager sanità, affondo di Lantieri su Iudica, “finita era dittatoriale”

“Per quanto riguarda l’Azienda sanitaria di Enna, non posso che essere contenta per un cambio ai vertici che era diventato ormai indispensabile dopo un lungo periodo di gestione che definire dittatoriale è quantomeno eufemistico”.

Affondo di Lantieri a Iudica

Lo afferma, in modo polemico, la parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri, in merito alla nomina a direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia che, da mesi, era commissario ed aveva preso il posto nel valzer dei manager della sanità di Francesco Iudica, per anni alla guida della sanità ennese. “Confidiamo ora nella capacità del nuovo manager dott. Zappia perché si instauri un dialogo col territorio e soprattutto si facciano scelte che pongano al centro i diritti dei malati e delle loro famiglie” aggiunge la parlamentare regionale di Forza Italia.

“Abbattere le liste d’attesa”

Tra le priorità indicate dalla parlamentare regionale c’è l’abbattimento delle liste d’attesa. “Finalmente – prosegue la parlamentare azzurra – si intravede per la sanità pubblica siciliana la possibilità di un vero cambio di passo, con la fissazione di obiettivi precisi ed obbligatori che i manager dovranno raggiungere ogni anno, a pena di decadenza. Che fra questi obiettivi vi sia la riduzione drastica delle liste d’attesa è un segno di civiltà, di fronte ad una situazione divenuta ormai insostenibile, soprattutto per quelle categorie socialmente più fragili e per coloro che presentano patologie gravi”