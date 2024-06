Statale 192, limite di velocità e divieto di sorpasso

Dal 19 giugno al 28 settembre, sulla Statale 192 “Della Valle Del Dittaino”, in località Gerbini, sarà in vigore il limite di velocita di 30 km/h e il divieto di sorpasso per autoveicoli.

I lavori alla linea ferroviaria

Come fa sapere l’Anas, “il provvedimento si rende necessario per svolgere in sicurezza i lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania, tratta Bicocca-Catenanuova. Verrà apposta in loco opportuna segnaletica per la regolarizzazione del traffico veicolare”