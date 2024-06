Riapre La Rupe dopo 3 mesi, “finisce un periodo difficile”

Riaprirà il 26 giugno la pizzeria La Rupe i cui titolari sono stati costretti a chiudere al pubblico nell’aprile scorso perché il cantiere per i lavori al Castello di Lombardia ostruiva l’ingresso del locale. La soluzione è stata individuata nelle settimane scorse quando il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha prospettato, insieme ai tecnici, una soluzione, coincisa con la realizzazione permanente di un passaggio.

“Nessuno ci aveva avvertito”

E’ stata, comunque, una vera Odissea per i proprietari della pizzeria anche perché chiudere per tre mesi, in piena primavera, è stata una vera botta.

“Abbiamo chiuso ufficialmente il nostro locale il 10 di aprile – racconta a ViviEnna, Valeria Modaffari – ma non avevamo ricevuto alcuna comunicazione. Il primo è stato il capo cantiere, il quale ci ha anticipato una settimana prima del montaggio del cantiere che, poi, di fatto ha reso inaccessibile la nostra attività”. Inoltre, “con il nostro avvocato, abbiamo inviato una Pec l’11 aprile al Comune chiedendo spiegazioni sulla vicenda e la risposta l’abbiamo avuta nelle ore successive: in sostanza, era indicato che c’era una chiusura in atto”.

La proprietaria spiega dei tentativi di parlare con qualcuno con il Comune senza successo, poi la pubblicazione dell’articolo su ViviEnna ha cambiato le cose. “Abbiamo cercato di parlare con qualcuno del Comune – racconta – nella speranza di interloquire con il sindaco ma senza ottenere risposte. Quando è stato pubblicato l’articolo sono stata contattata da una persona vicina al sindaco, chiedendo lumi sulla nostra vicenda, in quanto asseriva che il primo cittadino era all’oscuro”.

“Ringraziamo il sindaco”

“A quel punto, le cose sono cambiate, il sindaco ha predisposto degli accorgimenti consentendoci di riaprire il locale. E’ stato un periodo difficile e di incertezza ma adesso vogliamo ringraziare il sindaco per l’interessamento, speriamo di poterlo fare personalmente”.