Villa Zagaria, tutto pronto per lo Yoga Day Festival

Il prossimo 23 maggio, start ore 9:00, a Villa Zagaria a Pergusa, si terrà Il festival dedicato alle discipline olistiche. In campo i maestri di varie discipline, dallo yoga al pilates, mindfulness, massaggi olistici, trattamenti shiatsu, osteopatia biodinamica, yoga per mamme e bebè, counseling e teatro, camminate con metodologia naturetherapy, laboratori artistici, tai chi, scrittura creativa, pranayama, bioenergetica, acro yoga, orticoltura terapeutica, musicoterapia, pratiche zen, seminari, performance e laboratori

per bambini.

Una tavola rotonda

Lo Yoga Day Festival, con il patrocinio della Regione Sicilia, è organizzato dal Centro Studi “YoDanza”, con la direzione artistica di Valentina D’Angelo, direzione amministrativa di Carmen Contino e direzione di produzione di Cristiana De Luca. E quest’anno anche una tavola rotonda, in programma alle ore 14:00 dal titolo “Nutrire l’amore per se stessi” che mette a confronto la medicina tradizionale e le discipline

olistiche per un approccio diverso alla malattia e, principalmente, all’autoguarigione. A relazionare ci saranno Lara di Venti, psicoterapeuta, Igor Dell’Aera, medico ed esperto sulla memoria, Sandra Greco, nutrizionista, Silvia Scriffignano, reumatologa, Carmela Palumbo, architetto, Interior Human e progettista del benessere ed Erica Piccillo che racconterà la sua esperienza di vita e quanto lo yoga l’abbia aiutata nella guarigione dell’anima. Presente anche Antonio Aveni, direttore di Villa Zagaria.

Il confronto

Un confronto tra operator della medicina tradizionale e le discipline olistiche, non sempre confliggenti ma piuttosto di ausilio l’una dell’altra con l’unico obiettivo del benessere. L’idea è quella di fare rete tra gli operatori delle discipline ad approccio olistico per diffondere efficaci pratiche e strumenti di benessere. Un’idea di condivisione, ma principalmente di ampliamento dei concetti di benessere e felicità. Le attività del Festival inizieranno alle ore 9:00 ma già dalle 8:00 sarà possibile registrarsi.

Bus gratuito

Per agevolare la viabilità, un autobus partirà da Enna Alta (piazza Scelfo) alle ore 8:15. Il bus farà poi tappa intorno alle 8:30 al terminal Sais di Enna Bassa, per ripartire verso via Apollo(Pergusa) nell’area delle casette Gescal, dove chi decide di raggiungere Pergusa autonomamente può parcheggiare la propria auto. Dalle Gescal di Pergusa il bus farà poi tappa a Villa Zagaria. Il ritorno al parcheggio e poi ad Enna alta è previsto per le 13:30 e la sera a fine evento alle ore 19: il servizio è gratuito