Ospedale di Leonforte, sindaco, “riaprirà sala operatoria”

Il direttore generale dell’Asp, Mario Zappia, si è assunto l’impegno di risolvere la criticità dell’ospedale di Leonforte. E’ quanto emerso al termine dell’incontro tra il manager della sanità ennese ed i sindaci del distretto, tra cui Leonforte, Regalbuto, Nissoria, Agira e Assoro.

La sala operatoria non usata

Nel corso vertice, chiesto dal sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, si è parlato dei problemi dell’ospedale che tra le altre cose dispone di una sala operatoria ma non è usata per mancanza di anestesisti.

Le priorità

Secondo le informazioni fornite da Livolsi “la direzione si è impegnata nell’immediato (entro il 15 luglio) a: riattivare la sala operatorio a Leonforte; far rientrare conseguentemente gli infermieri trasferiti; -formare il personale tecnico per l’utilizzo del mammografo; utilizzare la TAC anche con mezzo di contrasto; attivare di almeno 10 posti letto dell’ospedale di Comunità; avviare tutte le procedure anche in convenzione per reclutare medici anestesisti” si legge nella nota del sindaco di Leonforte.