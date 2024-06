TedxEnna, 14 speaker al Neglia per parlare di bellezza

Sarà il palcoscenico del teatro Neglia ad ospitare, il prossimo 23 giugno, con inizio alle 16 il primo TedxEnna, una manifestazione che nasce all’interno del Ted, e cioè una serie di conferenze , gestite da un’organizzazione no profit americana.

Cosa è il TEDx

Il TEDx è, invece, un programma di eventi locali indipendenti che si richiamano al motto “diffondere idee che contano”. Anche il TEDxEnna è dunque occasione per testimoniare come piccoli atti possano ispirare cambiamenti profondi.

I 14 interventi ad Enna

Nel capoluogo il tema scelto è quello di (ri)Generare la bellezza, che sarà declinato dai 14 speaker chiamati sul palco a parlare. Dall’ingegnere , accademica e giornalista Giulia Fresca, a Marco Spinelli, documentarista e fotografo subacqueo, Don Cosimo Schena, sacerdote, laureato in filosofia teologi e psicologia, Agata Polizzi, storica dell’arte, giornalista e curatrice, Mario Lamantia, attore, Salvatore Mastrosimone, pianista, Marco Gervasi e Stefania Guglielmino, ballerini, Remon Karam, attivista per i diritti

umani, Michelangelo Giansiracusa, sindaco di Ferla, coordinatore ATS Borghi più Belli d’Italia, Stefania Bendato, perito turistico e digital content creator, Andrea Matteo Petrelli , documentarista, fotografo e videomaker, Michele Mezzanotte, psicoterapeuta e divulgatore , Stefania Bruno, arista specializzata in sand art, Gaetano Fontanazza chitarrista , produttore e compositore di musica ambient elettronica e

sperimentale.

Patrocinio del Comune

Ognuno di loro svilupperà una testimonianza sempre nell’alveo del tema scelto ad Enna. Tanti i momenti dedicati alle performance, con Gaetano Fontanazza, Mauro Lamantia, Salvatore Mastrosimone , Marco Gervasi e Stefania Guglielmino. Il TedxEnna è stato patrocinato dal Comune di Enna e ha già registrato

il sold out.