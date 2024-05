TEDxEnna, confronto di idee al Neglia con 10 speakers

E’ nato ad Enna TEDxEnna, il programma che permette a comunità, organizzazioni e individui di

organizzare eventi indipendenti in tutto il mondo, portando lo spirito delle conferenze TED in

contesti locali.

Come nasce l’idea

L’idea nasce nel capoluogo da un team di professionisti, ognuno con un proprio unico bagaglio di esperienze e traiettorie personali, ma accomunati da una spiccata curiosità e dal desiderio di apportare una prospettiva fresca e originale sul futuro e sulla realtà che ci circonda. TED (Technology Entertainment Design) è una serie di conferenze, chiamate anche TED talks, gestite da un’organizzazione no profit americana. Lanciata inizialmente nel 1984 e divenuta un appuntamento fisso dal 1990, TED è un’entità senza scopo di lucro che mira a propagare idee significative e stimolanti. Originariamente focalizzata sul binomio tecnologia e design, riflettendo le sue radici nella Silicon Valley, la sua missione si è ampliata per includere un vasto spettro di argomenti sotto l’acronimo di Technology, Entertainment, Design.

Le menti del pianeta

Annualmente, TED raduna alcune delle menti più brillanti e innovative del pianeta, offrendo loro

un palco dove condividere le loro riflessioni in interventi di 18 minuti. Figure di spicco come Bill Gates, Al Gore, Bill Clinton e Richard Branson hanno contribuito con i loro insight, arricchendo la community globale con le loro conoscenze, liberamente accessibili sul sito web di TED. Questi eventi sono progettati per stimolare il dialogo e condividere idee all’interno delle comunità locali, mantenendo lo stesso formato delle conferenze principali.

Appuntamento al teatro Neglia

Grazie a questa iniziativa, l’influenza di TED si estende ben oltre i confini della sua conferenza

annuale, ispirando cambiamenti e innovazioni in ogni angolo del globo. In linea con la sua missione, TED ha dato vita a TEDx, un’iniziativa che porta l’essenza delle conferenze TED in ambito locale, diffondendo in tutto il mondo esperienze comparabili a quelle del palco principale. Anche ad Enna dunque, dove il tema scelto è “ri-generare bellezza”, il prossimo 23 giugno, al teatro Neglia si potrà assistere ad una conferenza con 10 speakers ed una performance. I biglietti sono già esauriti ma si può accedere ad una lista d’attesa sul sito www.tedexenna.com . L’incontro di Enna come tutti gli altri nel mondo sono indipendenti e si sostengono grazie all’energia di persone che sono motivate a esplorare nuovi orizzonti intellettuali e a condividere scoperte e riflessioni con il proprio contesto locale, arricchendo il tessuto sociale attraverso il dialogo e la condivisione di conoscenza.

La forza delle idee

Il network mondiale incarna la convinzione nel potenziale trasformativo delle idee, puntando a ispirare individui a modificare attivamente la propria vita, il futuro collettivo e, di conseguenza, il corso del mondo: sia oratori che spettatori sono chiamati a scambiarsi e promuovere quelle concezioni capaci di innescare cambiamenti significativi. In definitiva, ogni TEDx mira a creare un polmone culturale locale dove persone di varie provenienze si incontrano per scambiare visioni e idee, costruendo ponti tra culture diverse e promuovendo un dialogo inclusivo. E questo nell’ottica di diffondere idee che meritano di essere diffuse in ogni angolo del pianeta.

Foto tratta da tedxsaintlouis.org