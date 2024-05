Stadio, allenatore e giocatori, tutti i fronti dell’Enna

Stadio, nuovo organigramma tecnico e parco giocatori. L’Enna calcio è su più fronti per provare a mettere tutti i tasselli di un mosaico ancora da comporre.

La vicenda stadio

Queste le considerazioni del presidente Luigi Stompo e dell’Ad Fabio Montesano, dopo la settimana trascorsa, quella durante la quale si è svolto il sopralluogo della Lnd per l’omologazione del “Gaeta” in vista della prossima Serie D e i conseguenti lavori di adeguamento che in sinergia con il Comune e tutte le forze dell’ordine, dovranno essere realizzati da qui alle prossime settimane.

Il nodo dell’allenatore

“Siamo impegnati su più fronti – dicono Stompo e Montesano -: stadio, costruzione della nuova squadra, tecnico, tutto in sinergia con il direttore sportivo Giuseppe Restuccia. È il periodo più importante e impegnativo perché riparte tutto da qui e al primo anno in Serie D, fra tanti adempimenti nuovi su più fronti e altri aspetti organizzativi da sistemare, non abbiamo, come sempre, un attimo di respiro. Ma ciò che ci accompagna da sempre è la passione e l’amore per l’Enna, non tralasciando alcun dettaglio, cercando di migliorare e crescere ancora”.