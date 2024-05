Campanella e l’Enna si separano, “non sarà il nostro allenatore”

L’allenatore della storica promozione in serie D dopo 34 anni di assenza non guiderà i gialloverdi nella prossima stagione. Finisce oggi l’esperienza di Giovanni Campanella nell’Enna come annunciato nei minuti scorsi dalla società gialloverde.

La nota della società

“Al tecnico vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto, culminato con la storica promozione in Serie D e un in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera professionale” si legge in una nota della dirigenza.

La conferma di Restuccia e la decisione su Campanella

Prima della separazione con Campanella, in mattinata il presidente e l’ad dell’Enna avevano annunciato la riconferma del direttore sportivo Giuseppe Restuccia al termine di un incontro in cui, sostanzialmente, avevano deciso di percorrere la stessa strada.

La cavalcata del tecnico

Probabilmente in questo stesso tavolo si è decisa la sorte di Giovanni Campanella, preso nel novembre scorso per sostituire Salvatore Utro. Una scelta che, alla fine, si è rivelata vincente, con una sequela di successi consecutivi che hanno portato la squadra a vincere il campionato, battendo una rivale pericolosa come il Paternò, che, comunque, andrà in D a seguito del successo in Coppa Italia.

Caccia al nuovo mister, aria di cambi nella rosa

Il ds e la società dovranno adesso individuare un nuovo allenatore, forse lo hanno già in testa ma poi c’è da definire la rosa, a cominciare dai pezzi grossi, come Cocimano, il trascinatore dei gialloverdi. Non si esclude che, come per Campanella, la società deciderà di rinnovare il roster per presentarsi ai nastri di partenza con una squadra di categoria. La D sarà impegnativa, del resto ci sono club blasonati come l’Acireale, l’Akragas, la Nissa neo promossa come l’Enna.