Valguarnera, è Cocco il commissario indicato dalla Regione

L’assessorato regionale alle Autonomie locali ha nominato per il Comune di Valguarnera come commissario ad acta per l’approvazione del Bilancio Di Previsione 2024-2026 Giovanni Cocco. Il

funzionario regionale avrà il compito di svolgere preliminarmente le necessarie funzioni di impulso e sollecitazione per l’approvazione entro il più breve termine possibile dell’importante strumento finanziario, sostituendosi, se necessario, agli organi inadempienti.

La richiesta al Comune

Tanto che nei giorni scorsi ha scritto al Comune chiedendo di conoscere entro 5 giorni lo stato di avanzamento del procedimento. Ma a Valguarnera in particolare, le cose però stanno molto peggio, considerato che ancora, deve essere approvato non solo il Bilancio dell’anno precedente, ma

addirittura il rendiconto di Gestione relativo all’anno 2022.

L’altro commissario

Rendiconto già commissariato da più di un anno, del quale, a causa dell’elevato deficit, è stato difficile trovare la quadra. Infatti dopo due pareri negativi del precedente organo di revisione, un mese fa circa lo schema riscritto ancora dalla Giunta comunale è stato esitato positivamente dal nuovo collegio dei Revisori che ha segnalato però diverse criticità. Nell’occhio del ciclone in modo particolare, come emerso in altre occasioni, i residui attivi e passivi scaturiti dal documento nonché la situazione debitoria presso fornitori.

Dal documento è scaturito infatti un deficit di 2 milioni e 800 mila euro che se venisse sommato al risultato di Gestione del 2023 ancora in alto mare, si potrebbero sfiorare, secondo i beninformati, i 4 milioni di euro di disavanzo. La Giunta comunale al di là della cifra che verrà fuori per il 2023, ha fatto sapere in ogni caso con atti, che chiederà il riequilibrio finanziario, attraverso un piano di recupero da risanare in 10- 15 anni. Ma non tutti sarebbero d’accordo, soprattutto dal fronte dell’opposizione, che invece propenderebbero chiudere la partite col dissesto finanziario. Si vedrà comunque fra non molto. Intanto ritornando al rendiconto 2022 che dovrà appunto essere esitato dall’Aula prossimamente, non appena passerà al vaglio della commissione, il presidente del Consiglio comunale Scozzarella, ha

chiesto al segretario comunale e ai responsabili degli uffici finanziari, che venga inviata alla commissione Bilancio, come richiesto, altra documentazione contabile, al fine di avere maggiore contezza della

situazione. Nello specifico il consigliere di opposizione Giuseppe Speranza ha chiesto l’elenco analitico dei residui attivi e passivi, per verificare l’esatto ammontare del deficit contabile.