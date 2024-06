Strade colabrodo a Valguarnera, “è un paese transennato”

Un problema atavico quello delle strade colabrodo e delle transenne poste a chiusura a Valguarnera: problemi che creano giornalmente seri rischi per i residenti, i passanti ed i mezzi che vi transitano. Strade principali e di periferia piene di buche, di avvallamenti e in qualche caso di voragini che nessuno più riesce ad arginare. Così come le condizioni di degrado nella piazzetta Spirito Santo e XXV aprile piena di erbacce e spazzatura.

Gli appelli

Gli appelli e le segnalazioni ad intervenire da parte dell’amministrazione sono quasi giornalieri. Non mancano quelli dei due consiglieri di opposizione Angelo Bruno e Filippa Greco che della grave situazione ne fanno da giorni una priorità assoluta, tanto da voler mettere in moto delle iniziative, compreso la convocazione immediata della commissione afferente. “Un paese transennato” -afferma Bruno- potrebbero essere il titolo di un romanzo scritto dal Sindaco Francesca Draià. Buche trasformate in voragini, transenne che chiudono strade per anni a causa di edifici pericolanti, griglie di tombini pericolosissime, avvallamenti stradali invisibili. Un vero disastro, nonostante in questi anni ho più

volte sollecitato l’Amministrazione ad affrontare questa emergenza. Più volte, in qualità di Presidente della IV Commissione Consiliare- conclude- ho cercato di accendere i riflettori su questo problema ma niente è cambiato.”

Denuncia di degrado

“Piazza XXV Aprile e Piazza Spirito Santo – dichiara Greco- sono nel degrado più assoluto. La prima mai attenzionata, non solo il vecchio serbatoio, la famosa vasca, ormai sempre più pericolante, circondata da transenne che spesso cadendo aprono il pericolo ai più piccoli; ma anche panchine ormai troppo usurate dal tempo e una pulizia che lascia a desiderare. Un vero peccato se consideriamo che con tutti i milioni di finanziamenti e con le numerose spese inutili di questa Amministrazione potevamo benissimo potenziare e riqualificare questi siti. Non è più una questione esclusivamente politica- concludono i due consiglieri- bensì una emergenza che l’Amministrazione deve affrontare, dopo aver perso tempo per ben nove lunghissimi anni.”