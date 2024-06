Valguarnera, sindaca, “una villetta intitolata a Valenti”

La villetta adiacente alla via XXV Aprile, che si trova nella parte sottostante di un grosso supermercato è stata individuata per l’intitolazione allo scrittore italo- americano Girolamo Valenti, di cui ne

avevamo parlato nei giorni scorsi assieme al compianto sindaco Enzo Sicilia sul nostro giornale “Vivienna”, in un articolo dal titolo “Valguarnera dimentica i suoi figli illustri”.

La comunicazione della sindaca

A darne comunicazione la sindaca Francesca Draià che afferma che nella commissione toponomastica riunitasi qualche giorno fa è stato trattato l’argomento, individuando il sito in oggetto per l’intitolazione a Girolamo Valenti. E non è cosa da poco dopo che se ne parla da quasi vent’anni e dopo le numerose petizioni ed atti di indirizzo da parte di alcuni consiglieri comunali. Chiaramente ha fatto intendere

che questo è il primo step, perché intanto la commissione deve ancora concluder l’iter, poi bisogna procedere con una delibera di Giunta e la contestuale richiesta alla Prefettura per l’autorizzazione.

Il caso Enzo Sicilia

Ma sulla destinazione -fa sapere la sindaca- non dovrebbero esserci dubbi. Si tratta solo di tempi tecnici”. Sulla individuazione del luogo quasi in contemporanea interviene pure il consigliere Angelo Bruno che tiene a far sapere che la proposta della intitolazione della “villetta” a Girolamo Valenti è partita da lui. Abbiamo chiesto alla sindaca se fosse stata individuata pure una via o una piazza per Enzo Sicilia. “Per Enzo Sicilia -ha risposto- c’è una proposta che ancora deve essere votata dal consiglio comunale, per cui se non si esprime prima l’organo consiliare non si può andare avanti”.

La modifica del regolamento

Il sindaco riferisce pure che è sua intenzione modificare il regolamento esistente per le intitolazioni. “In questi anni -conclude- abbiamo provveduto alla intitolazione di piazza Barbarino, della Villa

Falcone- Borsellino, di Villa Lomonaco e proprio ieri del palazzo delle Poste a Sebastiano Grillo e non ci fermeremo.”