Valguarnera, palazzo delle Poste intitolato a Grillo

Intitolato il Palazzo delle Poste di Valguarnera al geometra Sebastiano Grillo. Due le cerimonie celebrate, presenti le massime autorità locali, i dirigenti di Poste Italiane e i familiari tutti con in testa la figlia Anny. La prima al Comune ove l’avvocato Carlo Bellone ne ha commemorato i passi salienti della sua vita e decantato le virtù e la seconda, con tanto di banda comunale al seguito presso via Archimede, sede delle Poste, con la scopertura della targa. Grillo nato a Valguarnera nel gennaio 1907 da una famiglia borghese benestante è stato un abile e prezioso imprenditore edile.

Il profilo

Le sue doti e capacità tecniche, sebbene ancora giovane, lo misero subito in luce alle autorità valguarneresi che gli affidarono la progettazione, direzione e realizzazione di molte opere

pubbliche nel paese. Tra queste, il Palazzo delle Poste (a lui oggi intitolato), la scuola Media A. Pavone, la nuova ala della scuola Mazzini, il campo sportivo, l’attuale caserma dei carabinieri, dimora per tanto

tempo sua e della famiglia e ceduta successivamente all’Arma.

Le sue “firme”

Diverse anche le strade rurali che contribuì a realizzare come la strada per il “Castello dei Gresti” e di San Bartolo. Il carattere gioviale, cordiale e altruista lo rendeva gradito a tutto il paese. Fu senz’altro il precursore ed antesignano del concetto di “Impresa”, sebbene la sua azienda fosse ancora individuale. Nella sua biografia si dice che Grillo fu un personaggio unico per Valguarnera, che ha dato lavoro a tanti operai bisognosi grazie alla sua impresa. E che cavalcò le due guerre mondiali nell’operosità e nello sviluppo dell’economia valguarnerese. L’Amministrazione Comunale, a tale riguardo, gli ha voluto rendere oggi omaggio con la scopertura di una targa in suo onore.