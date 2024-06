Valguarnera, quartieri invasi dalle erbacce

Molti quartieri di Valguarnera invasi ancora dall’erba. Nonostante le settimane scorse ne siano stati ripuliti parecchi, per la consigliera Filippa D’Angelo c’è ancora tanto da lavorare.

La lettera all’Ufficio tecnico

A tale riguardo scrive al responsabile dell’Ufficio tecnico, dell’ufficio Ambiente e all’Assessore al ramo per conoscere le iniziative che l’Ente intende avviare, “persistendo lo stato di incuria di tanti spazi comunali, segnalati in precedenza”.

Richiesta del cronoprogramma

L’esponente politico, visti i lavori di pulizia e taglio dell’erba che si stanno eseguendo sul territorio, chiede di sapere che tipo di interventi vengono programmati e chi si occupa della pulizia degli spazi verdi con taglio dell’erba, quale è il costo per incarichi da bilancio comunale per l’anno 2024, quale è il costo (ultimi tre anni 2022-2023-2924) per i lavori di taglio dell’erba e quali i siti di competenza previsti dal capitolato (PEF). Desidera pure sapere che convenzione è stata fatta con l’ESA e se ci sono costi per l’Ente. A tale riguardo chiede che venga fatto un cronoprogramma.