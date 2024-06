Elezioni, Lega prima a Valguarnera, successo per Draià

Valguarnera si risveglia “leghista”, col partito di Matteo Salvini che conquista non tanto sorprendentemente nelle elezioni europee il podio, con 565 suffragi pari al 24,36% dei voti validi, suffragi in termini percentuali forse unici in tutta l’Isola.

Draià trascina Stancanelli

Il primato delle preferenze va a Raffaele Stancanelli sempre della Lega con 506 voti, ma a vincere è la sindaca Francesca Draià. Come è noto infatti, l’europarlamentare uscente e La Lega a Valguarnera erano portati dalla sindaca Francesca Draià, dal presidente del Consiglio Enrico Scozzarella e da un nutrito gruppo di assessori e consiglieri di maggioranza, con la stretta collaborazione dell’ex assessore regionale Luca Sammartino.

Pd in seconda posizione

Al 2^ posto si classifica il PD con 412 voti pari al 17,77%, rappresentato in Consiglio Comunale da Giuseppe Speranza. La battaglia delle preferenze la conquista Giuseppe Lupo con 167 preferenze, seguito a sorpresa da Pietro Bartolo (159), dalla segretaria Schlein (74) e da Nicita (64).

Forza Italia in flessione

Al 3^ posto Fratelli d’Italia con 411 voti pari al 17,72%. La più votata la premier Meloni con 259, seguita da Giuseppe Milazzo con 196 e da Ruggero Razza con 114. Al 4^ posto Forza Italia con 399 voti pari al 17,21%. Il più votato Massimo Dell’Utri di “Noi moderati” con 148 preferenze, sostenuto dalla Nuova DC, la cui rappresentante in Consiglio è Filippa Greco. A seguire Chinnici 123, Falcone 96 e Tamajo 58. Sorpresa in negativo invece per il M5S che si classifica solo al 5^ posto con 357 voti pari al 15,39%. I più votati Giuseppe Antoci 148 e Antonella Di Prima 77. Seguono Alleanza Verdi e Sinistra con 57 voti pari al 2,46%; Libertà di De Luca 54 voti pari al 2,33%; Pace Terra e Dignità 26 voti pari all’ 1,12%. Bocciati anche a Valguarnera Stati Uniti d’Europa con soli 21 voti pari allo 0,91% e Azione di Calenda con 15 voti pari allo 0,65%.

Il dato politico

Alcune considerazioni: se questo era un voto indicativo in vista delle elezioni amministrative dell’anno prossimo, c’è da dire che vince a mani basse la sindaca Draià e la sua squadra di sostenitori e che gli altri a cominciare dal PD per primo dovranno lavorare tanto per colmare il gap. Anche se le liste, come nel recente passato, saranno tutte civiche in cui ci sarà un rimescolamento generale. Ma per il centrosinistra è un avviso che non va preso sottogamba e quello di oggi è un dato inoppugnabile.

Inoltre, il risultato della Lega a Valguarnera è molto in controtendenza rispetto al resto d’Italia e ciò dovrà portare a serie riflessioni su quello che succede in piccole realtà come Valguarnera. Infine per quanto riguarda la percentuale dei votanti, come quasi in tutto il resto dell’Isola è stata molto bassa, appena il 33,44%, i votanti sono stati in tutto 2433, mentre gli elettori iscritti nelle liste elettorali erano 7276.