Fsc, FdI, “priorità su strade ma rispetto dei tempi o risorse si perderanno”

I 170 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo e coesione per i Comuni dell’Ennese sono destinati per le strade, gli interventi contro il dissesto idrogeologico ed i beni culturali. Lo hanno affermano i vertici di Fratelli d’Italia nel corso della conferenza stampa organizzata ad Enna per illustrare le opere che saranno realizzate attraverso queste risorse.

Hanno preso parte l’assessore regionale al Territorio ed Ambiente, Elena Pagana, la parlamentare nazionale, Eliana Longi, il presidente provinciale di FdI, Nino Cammarata, il consigliere comunale di Enna, Dante Ferrari, ed il presidente del Consiglio comunale di Villarosa, Lorena Pignato.

Cammarata, “Nord Sud sarà finanziata”

Il presidente di FdI, Nino Cammarata, che ha preso la parola per primo, ha dato rassicurazioni dopo l’allarme lanciato ieri da Ance Enna, l’associazione dei costruttori edili, sulla circostanza che non vi sono risorse dal Fsc per il completamento del tratto ennese della famosa Nord Sud.

“FdI è impegnata – ha detto Cammarata – su questo versante: ci sono stati gli incontri con l’Anas, alla presenza del prefetto, e dall’assessore regionale alle Infrastrutture abbiamo ricevuto rassicurazioni circa la disponibilità di altri fondi, diversi dal Fsc. Ci saranno a disposizione 90 milioni per tutta la Nord Sud anche per i tratti non ricadenti nel territorio ennese”. In merito ai lavori alla Villa romana del Casale di Piazza Armerina, “sono stati assegnati 6 milioni di euro” ha detto Cammarata, che della città dei mosaici è il sindaco.

Longi, “9 milioni per la Panoramica”

La parlamentare Eliana Longi ha sottolineato che la Sicilia, con 6,8 miliardi, ha fatto la parte del leone in Italia, ricevendo il maggior numero di risorse. ” 1,3 miliardi sono stati destinati per il Ponte di Messina mentre 800 saranno impiegati per i termovalorizzatori” ha detto Longi che si è soffermata sui finanziamenti per la Panoramica, dal 2009 fuori uso. “Ci saranno 9 milioni a disposizione ed a breve avremo il decreto di finanziamento” ha aggiunto Eliana Longi che ha lanciato una stoccata al Pd dopo che ieri i dem si sono assunti il merito dei fondi incassati per la Panoramica.

Pagana, “tempi certi altrimenti niente risorse”

L’assessore regionale, Elena Pagana, ha ricordato un’altra opera importante che sarà realizzata: il ponte dalla Provinciale 22 in prossimità di Gagliano con un finanziamento di 6 milioni. “Ricordo anni fa che protestai – ha detto Pagana – per le condizioni dell’opera, prendendomi anche una denuncia”. Ma è sul rispetto dei tempi che l’assessore è stata perentoria. “Esiste un cronoprogramma -ha detto Elena Pagana – che va rispettato, altrimenti le opere saranno definanziate”.

Le risorse ai Comuni per le progettazioni

L’esponente del Governo regionale ha precisato che si è comunque a buon punto, trattandosi di progetti esecutivi ma, al tempo stesso, ha evidenziato le difficoltà dei Comuni e degli enti intermedi in fatto di personale. “Ci sono ingenti risorse regionali destinati alla progettazione per gli enti locali” ha detto Pagana che ha annunciato massicce assunzioni alla Regione e negli enti comunali.