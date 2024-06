Mancano medici, Asp si rivolge ai dottori in pensione

La carenza di medici è estesa come emerge in situazioni concrete, come nel caso dell’ospedale di Leonforte dove la sala operatoria non è utilizzabile perché mancano anestesisti. E così la direzione dell’Asp di Enna ha indetto un avviso pubblico per reclutare medici in pensione per “incarichi libero professionali”.

Dove sono le emergenze

Nella nota dell’Asp sono indicate le aree in cui c’è necessità di medici. “Acquisite le disponibilità, sarà redatto l’elenco dei medici interessati al conferimento di incarichi di lavoro autonomo libero-professionale per l’area chirurgica, medica, dei Servizi e dell’Emergenza-Urgenza”.

I requisiti

“Gli incarichi saranno conferiti ai sensi delle disposizioni normative che regolano il settore.

Possono partecipare i medici collocati in quiescenza in possesso delle specializzazioni afferenti alle aree indicate, anche non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo.

L’avviso è pubblicato sul sito www.aspenna.it sezione Concorsi” si legge nella nota dell’Asp.