Sport Awards, Enna premiata, l’ad, “che bello il derby con la Nissa”

L’Enna premiata ieri a Naso nel Messinese, per la vittoria del girone B di Eccellenza, in occasione degli “Sport Awards – Sergio Granata”. A ritirare il riconoscimento, l’AD Fabio Montesano che ha detto: “Oltre all’orgoglio e alla soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento al termine di una stagione storica, c’è anche la consapevolezza di voler scrivere adesso un’altra pagina importante per la nostra società”.

Attesa per il derby con la Nissa

“Ci avvieremo al campionato – ha detto Montesano – di Serie D con tanti derby siciliani e tutto ciò sarà molto affascinante. Ma la nostra più grande vittoria sarà quella di vivere, fuori dal campo con la stessa gioia e amicizia che intercorre fra le due società, il derby con la Nissa, affinché si possa pensare ad un calcio più bello, sano e genuino per le nostre famiglie, i nostri figli e tutti coloro che hanno a cuore questo bellissimo sport”.