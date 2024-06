Giornata del donatore di sangue, Avis assegna i premi

Buona partecipazione alla giornata del donatore organizzata domenica 23 giugno, dall’AVIS di Troina con il sostegno dell’amministrazione comunale, in occasione della Giornata mondiale del donatore del sangue, di cui quest’anno ricorre il 20° anniversario. L’AVIS di Troina ha organizzato con successo l’evento, dimostrando la propria presenza sul territorio e promuovendo la donazione di sangue ed emocomponenti tra giovani e adulti.

Premiati i donatori

Per l’occasione è stata organizzata una grande festa in piazza Giacomo Matteotti con l’esibizione musicale dei giovani artisti locali “I figli dell’Officina” che hanno intrattenuto per buona parte della serata tantissima gente. Durante il concerto, sono stati premiati 23 speciali donatori, vale a dire coloro che hanno fatto più donazioni da quando è iniziata la raccolta del sangue a Troina.

Lo stand dell’Avis

Durante la stessa giornata l’AVIS di Troina ha allestito uno stand con volontari e medici per distribuire materiale divulgativo e informativo sul valore e l’importanza della donazione del sangue. Un piccolo contributo che può fare la differenza per aiutare e salvare vite umane, spesso messe in pericolo a causa della carenza di scorte di sangue nelle strutture ospedaliere.

Le borse di studio

Non mancano le testimonianze e gli eventi di cronaca che evidenziano queste criticità. Nell’ambito delle iniziative di promozione e sensibilizzazione sulla donazione del sangue, l’AVIS di Troina ha rinnovato anche per quest’anno l’impegno ad assegnare altre sei borse di studio, del valore di cinquecento euro ciascuna, a studenti meritevoli. Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni attraverso i propri canali di comunicazione.

L’AVIS di Troina, fondata nel 1982, conferma così il suo ruolo centrale nel contesto sociale territoriale, contribuendo significativamente ad alimentare le scorte regionali.