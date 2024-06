Siccità, razionamento idrico ad Enna, ecco il calendario

Come già accaduto in altri Comuni, anche ad Enna scatta il razionamento idrico a causa della perdurante siccità che ha ridotto il livello d’acqua nella diga Ancipa. E così, in vista di uno scenario difficile, considerato che la stagione estiva è già partita, peraltro con temperature record ed anomale rispetto al periodo, AcquaEnna ha informato il sindaco di Enna sulla decisione di Siciliacque.

I giorni dispari e la domenica

Lunedì – Mercoledì – Venerdì – Domenica dalle ore 06,00 alle ore 14,30 nelle vie ricadenti nelle maglie n. 1-2-4-5-6-7 e dalle ore 13,00 alle ore 21,00 nelle vie ricadenti nelle maglie n. 13-14-15;

I giorni pari

Martedì – Giovedì – Sabato dalle ore 06,00 alle ore 14,30 nelle vie ricadenti nelle maglie n. 3-8-9-10-11-12 e nelle vie ricadenti nella maglia denominata “rete vecchia”.

Ecco come orientarsi