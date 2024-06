Caldo e siccità, razionamento di acqua a Piazza e Nicosia

Sono già due i Comuni dell’Ennese, Piazza Armerina e Nicosia, in cui si sta procedendo con la riduzione dell’acqua. Lo rende noto AcquaEnna, gestore del servizio idrico dopo la comunicazione di Siciliacque. Una situazione figlia della siccità che ha ridotto in modo sensibile la quantità d’acqua della Diga Ancipa, per cui, con l’arrivo dell’estate e tutte le problematiche ad essa connesse, è scattato il piano di razionamento.

La situazione a Piazza Armerina

La stretta inizierà a partire dalla giornata di oggi a Piazza Armerina e vi sarà una turnazione

Le zone periferiche

In merito alle zone periferiche, in particolare nelle Contrade Polleri, Alberazzi, S. Croce, Serrafina, Scarante, Colla, Fontanelle ed Indirizzo, la distribuzione idrica verrà effettuata giovedì 20/06/2024 con successiva erogazione domenica 23/06/2024, mercoledì 26/04/2024, sabato 29/06/2024 e così a seguire.

Il centro abitato

Quartieri Casalotto e Canali, zone Duomo, Monte, Teatini e Via Garibaldi la distribuzione idrica verrà effettuata venerdì 21/06/2024, sabato 22/06/2024 e la successiva erogazione avverrà in data lunedì 24/06/2024, martedì 25/06/2024 e giovedì 27/06/2024 e venerdì 28/06/2024 e così a seguire.

Riduzione già avviata a Nicosia

A Nicosia, la riduzione dell’acqua è attiva dal 18 giugno ed è regolamentata in questo modo.

Quartiere Magnana e aree limitrofe, Crociate linea Farinella, Via Miracoli e Sant’Elia, Via Umberto, Viale Vittorio Veneto, Via Roma, Via Carlo V°, Via Belviso e S.S. Salvatore, la distribuzione idrica verrà effettuata martedì 18/06/2024;

Sant’Agata, Crociate linea S.S. n° 120, Sant’Anna e aree limitrofe, Piano Lavatoio, Via Regina Elena, San Giovanni e aree limitrofe e Via Nazionale, la distribuzione idrica verrà effettuata mercoledì 19/06/2024;

Piazza Caprini, San Cataldo, Via B. Di Falco, Via Vittorio Emanuele, zona San Paolo, C.da Sant’Onofrio, Crociate linea Seminario, Via Arena e aree limitrofe, Via Murata Mattei e Pio La Torre, la distribuzione idrica verrà effettuata giovedì 20/06/2024.