Acqua, contatori “impazziti”, utenti inferociti

Sono in tanti gli utenti valguarneresi che lamentano letture eccessive nei nuovi contatori dell’acqua, installati da AcquaEnna non più tardi di un mese fa. In questi giorni stanno pervenendo alla nostra

redazione numerose comunicazioni da parte di tanti cittadini che segnalano letture spropositate.

I consumi

C’è chi segnala 40 metri cubi, chi 50, chi 60 e più, nel solo giro di un mese, letture che non coincidono

affatto con le medie mensili segnalate dai vecchi contatori. Una media che si aggirerebbe in alcuni casi sui 2 metri cubi al giorno.

Le segnalazioni al call center

Tanti, troppi davvero! In tanti hanno chiamato la società di gestione per segnalare la presunta anomalia, sentendosi risponder dal call- center che avrebbero dovuto comunicare tramite email il problema, affinché potessero inviare dei tecnici per verificare il corretto funzionamento o meno del contatore, con l’aggravante che se ci fosse stata una anomalia nell’impianto idrico, le spese dell’intervento sarebbero stati a carico dell’utente, contabilizzate nella successiva bolletta.

Caro acqua

C’è da dire comunque che, considerato che gli utenti ennesi pagano il prezioso liquido come il più caro in Italia, se poi risultasse che i contatori sono davvero malfunzionanti, al danno si aggiungerebbe la beffa.