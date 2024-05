Crisi idrica, ecco i tempi per l’erogazione dell’acqua

Acquaenna, gestore del servizio idrico, ha dettato i tempi per l’erogazione dell’acqua nei Comuni rimasti a secco dopo la rottura della condotta nella zona di Agira.

La situazione a Barrafranca

Comune di Barrafranca dalle ore 07:30 dell’08/05/2024 verrà ripresa la normale erogazione secondo turnazione giornaliera con la Zona Punta terra. Si fa presente, che in relazione all’accumulo dei serbatoi cittadini, nella giornata dell’08/05/2024 si potranno ancora verificare dei disagi nell’erogazione.

Gagliano

Comune di Gagliano Castelferrato a partire da giorno 08/05/2024, verrà ripresa l’erogazione secondo turnazione in tutto il territorio del Comune.

Enna

Comune di Enna dalle ore 13:00 del 07/05/2024 si è erogato, rispettando la turnazione giornaliera, nelle vie ricadenti nella zona servita dal serbatoio Spirito Santo, da giorno 08/05/2024 riprenderà anche la turnazione giornaliera per le utenze servite dal serbatoio Castello di Lombardia.

Piazza Armerina

Piazza Armerina dalle ore 08:00 del 08/05/2024 verrà ripresa l’erogazione secondo turnazione nelle contrade Alberazzi, C.da Polleri, C.da Indirizzo, C.da Scarante e C.da Serrafina. Si fa presente, che in

relazione all’accumulo dei serbatoii cittadini, nella giornata dell’08/05/2024 si potranno ancora verificare dei disagi nell’erogazione.

Valguarnera

Valguarnera dalle 08:00 di giorno 08/05/2024 verrà ripresa gradualmente l’erogazione idrica secondo la normale turnazione giornaliera nelle vie servite dalla “rete vecchia”, site in C.da Marcato e nella parte alta del Comune nei pressi del serbatoio pensile (quartiere Spirito Santo).

La nota di Acquaenna

“Si fa presente, che in relazione all’accumulo – si legge nella nota – del serbatoio, nella giornata dell’08/05/2024 si potranno ancora verificare dei disagi nelle utenze poste nelle zone più alte delle zone sopra indicate. Per quanto riguarda i Comuni di Agira, Aidone, Calascibetta, Assoro Fraz. San Giorgio, Villarosa e nella Zona Industriale del Dittaino, dalla giornata del 07/05/2024 è ripresa l’erogazione idrica secondo turnazione”.

Inoltre, “tale differenziazione nella distribuzione idrica nei comuni è stata

determinata in considerazione delle tempistiche relative ai necessari riempimenti dei serbatoi di accumulo afferenti ai vari sistemi distributivi comunali e delle dotazioni idriche fornite da Siciliacque”