Acqua, sindaci, “l’erogazione è ripresa”

“L’erogazione è ripresa, potremo ritornare alla normalità nelle prossime ore”. Lo ha detto il presidente dell’Ati idrico, Nino Cammarata, sulla sua pagina social, al rientro da Milano per un impegno istituzionale.

Cosa sta accadendo a Enna

Pure ad Enna, secondo fonti del Comune, l’erogazione dell’acqua è ripresa “ma è necessario che si riempiano i serbatoi” precisano, per cui, è probabile, come riferito da Acquaenna nella giornata di oggi che a partire da domani l’acqua uscirà dai rubinetti di tutte le case.

La situazione a Valguarnera

Pure a Valguarnera, altro Comune colpito dalla crisi idrica, ci sono le stesse notizie. “Ho saputo che l’erogazione è in corso – dice il sindaco Francesca Draià – ma al momento lamentiamo disagi. In questo modo, non è possibile andare avanti, la situazione è grave”. A Valguarnera gira un’autobotte per rifornire gli utenti che sono in gravi difficoltà ma ormai le persone sono allo stremo.

Residenti inferociti

Un altro blackout prolungato come l’ultimo dei giorni scorsi sarebbe intollerabile, come, del resto, spiegano tutti i sindaci dell’Ennese. “Le condutture sono vecchie, per cui la questione merita una attenzione diversa, dunque, non si può escludere che sia legata alla crisi idrica” spiega ancora Cammarata, che, nelle ore scorse, ha chiesto al prefetto la convocazione di un incontro con Siciliacque.