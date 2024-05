Emergenza idrica, il gestore, “domani tornerà l’acqua”

“Si comunica che la distribuzione idrica sarà ripristinata nell’arco della giornata di domani“.

La nota di Acquaenna

E’ quanto si legge in una nota di Acquaenna che, a sua volta, assicura di aver ricevuto informazioni da Siciliacque, in merito ai tempi per la riparazione della condotta, ricavata nel territorio di Agira, danneggiatasi nella serata di ieri che ha comportato la sospensione dell’erogazione dell’acqua in ben 11 Comuni, gli stessi già colpiti dal precedente blackout idrico, anch’esso prodotto da due guasti e durato circa 6 giorni.

Quali sono i Comuni interessati

Ecco quali sono i Comuni interessati dal solito problema idrico: Agira, Aidone, Assoro – Fraz. di San Giorgio, Barrafranca, Calascibetta, Enna, Gagliano Castelferrato, Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera, Villarosa.

Rete colabrodo

Se da un lato i Comuni rimangono a secco dall’altro si registra una copiosa perdita di acqua dalle condotte nel territorio tra Troina e Gagliano, come emerge in un video. Insomma, l’acqua c’è, peraltro pagata a peso d’oro dai residenti dei Comuni dell’Ennese, ma si disperde nelle campagne senza la possibilità di essere usata. Per non parlare l’altro grandissimo problema, non solo ennese: quello della siccità, per cui questa perdita d’acqua è un pugno in faccia alle comunità ed alle aziende agricole che rischiano di soccombere.

Perdite idriche oltre il 60%

Secondo il deputato regionale del Pd, Venezia, per via delle condotte colabrodo di Siciliacque ci sono perdite idriche che superano il 60%”. Inoltre, “nei mesi scorsi abbiamo più volte sollecitato il Governo regionale a mettere in campo un piano straordinario per la riduzione delle dispersioni idriche. Nessuna risposta concreta da parte del Presidente Schifani e della sua Giunta”