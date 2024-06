Tetto di una casa a Nicosia va a fuoco, paura per i proprietari

Momenti di tensione a Nicosia intorno alle 12,30 per lo scoppio di un incendio scoppiato in un tetto di un immobile in via Belviso coperto dai pannelli fotovoltaici. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Enna, il rogo si è propagato subito ma non è ancora chiare l’origine. “L’opera dei vigili del fuoco é valsa ad impedire che le fiamme coinvolgessero tutta la copertura e l abitazione stessa” spiegano dal comando di Enna.