Enna, Pagana si presenta, “obiettivo minimo è la salvezza”

“L’obiettivo minimo è la permanenza in serie D”. Lo ha detto il neo allenatore dell’Enna, Giuseppe Pagana, nel corso della conferenza stampa della sua presentazione ai tifosi, a cui hanno preso parte il presidente Luigi Stompo, l’ad Fabio Montesano, il ds, Giuseppe Restuccia, ed il dirigenti, Santi Capizzi.

“Da piccolo sognavo l’Enna”

Il mister, originario di Troina, ha ringraziato la società per la fiducia riposta. “E’ stato apprezzato il lavoro che ho svolto a Rotonda e per quello che ho fatto in questi anni. Non sono stato segnalato – ha detto Pagana – da qualcuno, una circostanza che mi riempie di orgoglio. Io da piccolo sognavo di giocare nell’Enna, ho ricordi molto chiari di quel periodo. La società ha un progetto biennale ma io me devo conquistare sul campo il secondo anno”.

Restuccia, “Pagana scelto per i suoi risultati”

Il ds, Giuseppe Restuccia, ha chiarito le ragioni della scelta di Pagana. “Ha fatto bene in serie D in diverse piazze e peraltro ottenendo – dice – una media molta alta. La scelta è caduta per queste motivazioni. Siamo una neopromossa ed una matricola: ci deve essere l’unione di tutti per stare vicini alla squadra ma saranno 10 mesi di sfide difficilissimi, per cui è importante l’unità di intenti”