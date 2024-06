Clima e mala politica, “ecco perché il lago è morente”

“Cambiamento climatico o incuria politica? Noi pensiamo che entrambe le motivazioni siano state la causa della morte, ormai consumata, del lago di Pergusa“. E’ quanto affermano, in una nota, Gaetano Di Maggio e Giuseppe Savoca, in merito all’allarmante condizione del lago di Pergusa, praticamente prosciugato e che corre spedito verso la sua morte.

Come salvarlo

I due esponenti politici ritengono che “bisogna svuotare il letto del lago, per riportarlo ad avere un fondale significativo, per fare sì, che eventuali venature di acqua, che alimentavano il lago, siano ripristinate e per dare più capacità di capienza all’invaso”.

L’appella alla deputata Ars Lantieri

Considerando che il lago di Pergusa è anche un bene paesaggistico, storico e sportivo siciliano, chiediamo alla Regione siciliana di intervenire in tale senso per poter preparare ad una eventuale nuova vita la conca pergusina. Quindi chiediamo all’On. Lantieri di intervenire, presso la regione siciliana, per la soluzione di tale problema”