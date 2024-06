Furto ed estorsione col cavallino di ritorno, 2 condanne

Sono stati arrestati per scontare le condanne definitive per furto ed estorsione due uomini, entrambi di Cerami, finiti nell’operazione della Dda di Caltanissetta Discovery 2 portata a termine nell’ottobre del 2015 dalla polizia.

Le condanne

G.S., 36 anni, ha rimediato una pena pari a pari a 5 anni e 19 giorni di reclusione ed alla multa di 2900 euro ed è stato condotto nel carcere di Enna mentre M.C., 32 anni, ha avuto una condanna a 3 anni 11 mesi e 18 giorni di reclusione ed alla multa di 2700 euro che sconterà nel penitenziario di Augusta.

Le estorsioni

Secondo quanto emerso dalla tesi dell’accusa, i due, in concorso tra loro, adottarono la tecnica del “cavallo di ritorno”, sottraendo le autovetture ai legittimi proprietari, e pretendendo successivamente dagli stessi il pagamento di una somma di denaro per la restituzione.

Rapinata una donna

G.S., inoltre è stato condannato per il reato di rapina, poiché, dopo essersi introdotto all’interno dell’abitazione di un’anziana donna, la immobilizzò legandola ad una sedia. Non contento la imbavagliò, sottraendole del denaro e diversi monili in oro.

Detenzione di armi

M.C. è stato anche condannato per violazione della normativa in materia di armi per aver portato illegalmente in luogo pubblico armi clandestine.