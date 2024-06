Tragedia a Valguarnera, muore una donna

Una immane tragedia ha scosso ieri sera Valguarnera. Una donna è morta nelle ore scorse a seguito delle lesioni causate dalla caduta dal secondo piano della sua abitazione da dove, secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, si sarebbe lanciata per togliersi la vita ma sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

I soccorsi

Sono stati i parenti della vittima a chiedere l’intervento dei soccorsi poco dopo sono arrivati i carabinieri della stazione di Valguarnera, gli agenti della Polizia municipale, le ambulanze e due medici di base che le hanno prestato le prime cure ma si è reso necessario l’arrivo dell’elisoccorso considerate le condizioni piuttosto serie.

In ospedale

E’ stata accompagnata prima all’Umberto I di Enna con un mezzo di soccorso, poi l’elisoccorso ha provveduto a trasferirla all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è deceduta stamane.

Il cordoglio in paese

Sgomento in paese per la triste notizia, la signora godeva di grande stima ed affetto, in molti a ricordare la bontà e le virtù di questa giovane donna e mamma. Centinaia le condoglianze postate sui social.